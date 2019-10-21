تراند اليوم : إتفرج علي أغنية ” سلام ” لسعد لمجرد

طرح المطرب سعد لمجرد كليب أغنية جديدة بعنوان “سلام” عبر موقع اليوتيوب ويقدمها باللغتين العربية والانجليزية.

يشيع في الأغنية جو من الغموض منذ اللحظات الأولى، فهي تبدأ داخل ما يبدو موقعا لبعثة أثرية على وشك الانتهاء من عملها والانتقال لموقع آخر، وأثناء قيام مدير البعثة بتوجيه الشكر للعاملين بها معلنا قرب الرحيل، يناديه أحد مساعديه ويطلب منه تفقد شيء ما داخل كهف أو ما شابه، وهناك تكون بانتظاره مفاجأة رائعة.

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والعمل مستوحى من التراث الأمازيغي المغربي الزاخر، ويوجه صناع الكليب من خلاله التحية لكل فناني هذا التراث ومحبيه.