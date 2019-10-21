هل تمر نشوى مصطفى بضائقة مالية دفعتها لطلب واسطة للتمثيل؟

كتبت الفنانة نشوى مصطفى منشوراً عبر حسابها على فيس بوك، أكدت خلاله أنها لم تقصد أنها تمر بضائقة مالية، بعد منشورها السابق عن طلبها التمثيل، وأوضحت نشوى في منشور جديد: «من يومين كتبت بوست، والحقيقة كالعادة الفترة اللي فاتت بقيت أي حاجة باكتبها بيكون رد الفعل تجاهها أكبر من توقعاتي بمراحل — البوست كان ملخصه أنى عايزة أمثل — والحقيقة أي فنان زميل حيفهم معنى أن طاقتك وموهبتك متعطلة، إنك تكون مركون على المعاش وأنت لسه عندك طاقة، بدليل أن العظيمة أمينة رزق كانت بتمثل لآخر يوم في عمرها اللي تجاوز التسعين سنة — وأنها قدام الكاميرا كانت بتتحول لطاقة فنانة في التلاتين».

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وأضافت نشوى مصطفى في منشورها الجديد: «المهم أنه اتفهم من البوست أني لاسمح الله محتاجة أمثل علشان محتاجة فلوس مثلاً — وده عرفته من كم التليفونات اللي تلقيتها أو من كم الناس السفلة الشمتانين الكارهين، واللي بيكرهوا أي حد بيقول تحيا مصر — وأحب أوضح لكل الناس محبين أو كارهين، أنى من فضل الله سبحانه وتعالى مستورة جداً، وأنى متزوجة من راجل بيعولني، ومن فضل الله زوجي عنده بزنس ساترني وساتر بيتي وولادي اللي بفضل الله اتعلموا جوه مصر، وسافروا كملوا دراستهم في أمريكا وألمانيا، وبفضل الله وبكرمه ونعمته واجتهاد زوجي، الحمد لله مستورة — وأن زوجي معاه جنسية أمريكية، وأنه من الممكن أن ننتقل للعيشة في أمريكا، ودخلنا من شغله يكون أعلى، بس إحنا زي السمك ما نقدرش نسيب مصر».

وأنهت نشوى حديثها بقولها: «باعتذر لكل القنوات العربية والمصرية اللي كلموني علشان يستضيفوني علشان نتكلم في البوست — وباشكر إخواتي وأصدقائي المنتجين في الكويت وفي الإمارات على عروضهم الطيبة، وفعلاً الفنان فنه مالهوش حدود تقاس بالكيلومترات — أنا بحبكم».

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