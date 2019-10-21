هل تعمدت ياسمين رئيس إطلاق خبر طلاقها من زوجها على السوشال ميديا؟

حالة من الجدل الشديد انتابت الكثيرين من محبي ومتابعي الفنانة ياسمين رئيس، بعد أن شاركت متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع التدوينات القصيرة تويتر بتغريدة تحدثت من خلالها عن الانفصال.

وقالت ياسمين رئيس في تغريدتها «في أغلب الأوقات، ومهما كانت الأسباب قوية لما ييجي قرار الانفصال بين اتنين بينهم عيشة وحياة طويلة بيفضل في حزن محتاج لوقت كبير عشان يعدي»، مما أثار جدلاً كبيراً حول علاقاتها بزوجها المخرج هادي الباجوري، مما دفع الفنانة الشابة للرد على هذه التساؤلات بقولها: «‏من إمبارح وكل أهلي وصحابي بيكلموني عشان خبر طلاقي اللي أنا نفسي معرفوش يا ريت الإخوة الصحفيين الأعزاء يراعوا بس إن الواحد عنده ناس وأهل الأخبار الكاذبة دي بتأثر عليهم.. شكراً».

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بعض المتابعين اتهموها بتعمد إثارة الجدل والترويج لخبر طلاقها من أجل تحقيق شهرة، ثم نفي الأمر بعد ذلك وهو ما لم ترد عليه ياسمين بعد.

يشار إلى أن ياسمين رئيس تنشغل حالياً في تصوير آخر مشاهد فيلمها الجديد «لص بغداد»، الذي تشارك في بطولته بجانب مجموعة كبيرة من نجوم السينما من بينهم محمد عادل إمام، فتحي عبدالوهاب، محمد عبدالرحمن توتة، وأمينة خليل، أحمد رزق، صلاح عبدالله وغيرهم الكثيرون من نجوم الفن، ومن تأليف تامر إبراهيم وإخراج أحمد خالد موسى، ومن الممكن أن تظهر بأحداث العمل النجمة التركية الشهيرة مريم أوزرلي الشهيرة بالسلطانه هويام، والتي تواجدت بمدينة الإنتاج الإعلامي؛ حيث كانت تقوم بتصوير إحدى حلقات برنامج صاحبة السعادة، وقامت بزيارة موقع تصوير الفيلم، وأعجبت بالمشاهد التي يقدمها محمد عادل إمام وفريق عمله، وعرضوا عليها الظهور كضيف شرف في الفيلم.