محمد عدوية يقدم أغاني والده في حفله الأخير.. والجمهور يقارن بينهما

أحيا النجم محمد عدوية، حفلاً غنائياً داخل الجامعة المصرية الصينية؛ للترحيب بالطلاب الجدد، وذلك بمركز المنارة للمؤتمرات بالتجمع الخامس. وصعد محمد عدوية بأغنية «واحد»، وسط هتافات وصيحات طلاب الجامعة، وقدم عدداً كبيراً من أغنياته الشهيرة، منها: مش فارقة، حبيبي فين ماتكون، كانت لحظة متتوصفش، كلمة وضايقتها، سيبي روحك، يسلم عليا، الطيب أحسن، دي اللي خدتني مني، تقدر تطير، بالإضافة لغنائه بعض أغنيات والده النجم الكبير أحمد عدوية، كركشندي، يا بنت السطان، زحمة يا دنيا زحمة؛ مما دفع الجمهور للمقارنة بينهما والتأكيد على أن عدوية الأب هو الأستاذ، وإن كان محمد يقدم الأغنيات بشكل جيد. اقرئي ايضا : ثلاث فنانات متهمات بإشعال الأزمة بين أصالة وزوجها طارق العريان Advertisements وأعرب عدوية عن سعادته بالحضور الكبير من طلاب الجامعة وحفظهم لأغنياته؛ قائلاً: زمان كنت بحلم وبتمنى أكون نجم كبير وبحس بالنجاح ده لما بشوفكم وأشوف حب الناس اللي بحمد ربنا عليه. يذكر أن آخر أعمال محمد عدوية كان ألبوم «سكوت خالص»، الذي حقق ردود أفعال إيجابية، وضم 12 أغنية، تعاون فيه مع عدد من الشعراء والملحنين والموزعين، أبرزهم الشاعر أيمن عز، والملحن محمود أنور، والموزع نور والعسال وفهد، وأحمد العتباني، وشريف بدر، وغيرهم.

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