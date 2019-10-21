ما لا تعرفونه عن سمية الخشاب في عيد ميلادها

تحتفل الفنانة سمية الخشاب اليوم بعيد ميلادها الـ43؛ فهي من مواليد 20 أكتوبر عام 1976؛ فقد ولدت بمدينة الإسكندرية، وتخرجت في كلية التجارة عام 1997، وبدأت مشوارها الفني بعد عام واحد من تخرجها، وكانت خلال هذه الفترة تتميز موهبتها بالغناء والتمثيل، وقد نصحها الفنان صلاح السعدني بالتركيز في الغناء أكثر من التمثيل، ولكنها اختارت أن تتجه للتمثيل وقدمت الكثير من العمال الفنية المميزة من بينها: مسلسل الحساب لصلاح السعدني، ومسلسل اللعب في المضمون مع يوسف شعبان، وحضرة المحترم للأديب نجيب محفوظ، وكانت انطلاقتها الحقيقية في الدراما من خلال مسلسل عائلة الحاج متولي، مع الفنان الراحل نور الشريف.

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خلال فترة بدايتها تزوجت سمية الخشاب عندما كان عمرها 23 عاماً، وكان زواجاً تقليلداً وانتهى بالانفصال لرفض زوجها الأول العمل بالوسط الفني، تزوجت للمرة الثانية دون علم أحد، ودامت فترة زواجها حتى عام 2014، وتردد أن هذا الزواج كان من أحد الشخصيات العربية الشهيرة، وكانت زيجتها الأخيرة عام 2017 من المطرب والفنان أحمد سعد، بعد قصة حب كبيرة ولكنها انتهت بفضيحة كبيرة عبر شاشات البرامج الفضائية، عندما أعلنت سمية أن أحمد سعد سبب لها عاهة مستديمة بعد أن قام بضربها، وكان من الممكن أن تسجنه ولكنها تراجعت، فيما أكد الفنان أحمد سعد أنها سرقت منه ألحانه الغنائية.

وتميزت سمية الخشاب في عدد من الأعمال السينمائية المميزة، من بينها: رانديفو، الرجل الأبيض المتوسط، إزاي البنات تحبك، بحبك وأنا كمان، يوم الكرامة، علي سبايسي، عمارة يعقوبيان، خيانة مشروعة، الريس عمر حرب، الليلة الكبيرة، ساعة ونص.