حقيقة وفاة الفنان كاظم الساهر في حادث سير

شارك الفنان العراقي كاظم الساهر جمهوره ومحبيه عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» بمنشور رد من خلاله على شائعة وفاته التي انتشرت خلال الساعات الماضية بشكل كبير عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ونشر كاظم الساهر مقطعاً من إحدى أغنياته وعلق عليها قائلاً: «متمردٌ أيضاً أنا وحبيبتي متمردة متمردان مميزانِ وعاشقانِ بعنفوانِ وحياتنا متجددة.

واعتبر الكثيرون من محبيه أن هذا المنشور يطمئن جمهور كاظم الساهر على حالته الصحية، ويؤكد أن ما تردد مجرد شائعات سخيفة ليس لها أي أساس من الصحة، وانهالت التعليقات على كاظم الساهر بعد نشر هذه الأغنية ولكن لم يقم بالرد على أي من متابعيه.

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ولم تتوقف الشائعة فقط عند إعلان وفاة كاظم الساهر، ولكن قام عدد من مروجي الشائعة بالإعلان عن تفاصيل الوفاة، وقال البعض إنه تعرض لحادث سير خطير على أحد الطرق السريعة بإحدى الدول الأوروبية، فيما نفى البعض هذا الأمر وأكدوا أن سبب الوفاة يعود إلى تناوله إحدى الوجبات المسممة بإحدى الدول الأوروبية أيضاً.

يشار إلى أن الفنان كاظم الساهر قد احتفل خلال الأيام الماضية بزفاف نجله في حفل كبير أقيم بدولة المغرب وهي الدولة التي يقيم بها كاظم الساهر وأبناؤه، وقد تردد أيضاً خلال الفترات الماضية أن كاظم الساهر قد انفصل عن خطيبته الفتاة التونسية، ولكنه لم يتطرق إلى هذا الأمر في لقاءاته الفنية.