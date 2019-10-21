مي كساب: أربي بناتي على الطريقة الفلاحي الحديثة

كشفت الفنانة مي كساب خلال أحداث برنامج معكم، الذي تقدمه الإعلامية منى الشاذلي، عبر إحدى الفضائيات الخاصة، عن أسلوب التربية المتبع مع ابنتيها فريدة وداليدا.

وقالت مي كساب إنها تتبع نفس أسلوب التربية الذي تربت عليه في منزلهم بمدينة طنطا، مؤكدة أنها تقوم بتربيتهم تربية فلاحي، ولكن بطريقة عصرية، وأشارت إلى أنها من الممكن أن يرتفع صوتها على ابنتها، وتتفهم الطفلة سبب غضبها وتتوقف عما تقوم به، مثل ما كانت تفعل والدة مي معها.

وكشفت مي كساب عن اسم طفلها الثالث، الذي من المقرر أن تضعه بعد عدة أسابيع قليلة، وقالت إنها طالبت زوجها أوكا، بأن تطلق على نجلها اسم نوح، بعد أن كانوا يحتارون بين حمزة ونوح، إلا أن مي أقنعت زوجها بأن يطلقوا على نجلها نوح.

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يعرض لمي كساب حالياً فيلم «الطيب والشرس واللعوب».

يشار إلى أن مي كساب يعرض لها حالياً بدور العرض السينمائي فيلم الطيب والشرس واللعوب، الذي تشارك في بطولته بجانب مجموعة كبيرة من نجوم الكوميديا المصرية، من بينهم بيومي فؤاد ومحمد سلام، وأحمد فتحي وطارق الإبياري ومن تأليف رأفت رضا، وإخراج رامي رزق الله، وتدور أحداثه في إطار كوميدي حول ثلاثة فنانين اعتزلوا الفن، وقرروا أن يعودوا مرة أخرى من خلال عمل عن الكائنات الفضائية، ولكنهم يواجهون العديد من الأزمات بسبب ابتعادهم عن الوسط لفترة.



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