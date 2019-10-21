مي سليم تحتفل بعيد ميلاد ابنتها والجمهور: «بقت حتة منك»

احتلفت الفنانة الأردنية مي سليم بعيد ميلاد ابنتها لي لي، التي أتمت عامها الثامن، وشاركت مي سليم جمهورها ومحبيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديو إنستقرام، بمجموعة من الصور ظهرت من خلالها بجانب ابنتها في حفل عيد الميلاد الذي حضره عدد كبير من أصدقائهم المقربين، وكان أبرزهم لاعب النادي الأهلي والمنتخب المصري أحمد فتحي.

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وظهرت ابنة مي سليم في الصور وهي ترتدي فستاناً أبيض لفت أنظار الكثيرين، وحرصت على التقاط عدد من الصور التذكارية مع أصدقائها المقربين، ولم يظهر بالصور شقيقات الفنانة مي سليم: دانا حمدان، وميس حمدان.

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مي سليم تنتهي من تصوير حواديت الشانزلزيه بعد أيام

يشار إلى أن الفنانة مي سليم تقوم حالياً بتصوير أحد أعمالها الدرامية حواديت الشانزلزيه، الذي تقوم ببطولته بجانب إياد نصار، وداليا مصطفى، وإنجي المقدم، وإدوارد، ومن إخراج مرقس عادل، ومن تأليف نهى سعيد وأيمن سليم، ومن المقرر أن يطرح خلال الفترة المقبلة قبل حلول شهر رمضان الكريم، وتدور أحداثه في إحدى الحقب القديمة التي مرت بها مصر، وتأثيرها على ثقافات المجتمع.

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وكان آخر ظهور لمي سليم وشقيقتها، خلال الدورة الثالثة من مهرجان الجونة السينمائي الدولي، واستطاعتا خلال تواجدهما بالمهرجان، تقديم عدد من الفقرات الفنية التي أشاد بها الكثيرون، كما شاركتا أيضاً في الأغنية الرسمية للمهرجان، التي شارك بها عدد كبير من نجوم الفن.