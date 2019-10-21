حلا شيحة تنشر صور بناتها.. وتعليقات متابعيها تؤكد أنهن نسخة منها

نشرت الفنانة حلا شيحة، عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي «إنستجرام» مجموعة من الصور الجديدة لبناتها. وعلّقت حلا شيحة على الصور: «بحبكوا ووحشتوني أوي». اقرئي ايضا : شاهدوا الفنانة لبنى عبد العزيز في أحدث ظهور لها.. هكذا غيّر الزمن ملامحها Advertisements وأثارت الصور إعجاباً كبيراً من متابعي حلا شيحة، وجاءت أبرز التعليقات: «نسخة منك، بيفكروني بيكى وإخواتك الله يحفظهم». يذكر أن آخر أعمال حلا شيحة الدرامية مسلسل «زلزال» مع النجم محمد رمضان، وشارك في بطولته: ماجد المصري، منى عبد الغني، هنادي مهنا، حسام داغر، أحمد صيام، سامي عبد الحليم، محمود حجازي، محمد سليمان، تامر ضيائي، يوسف عثمان، حنان سليمان، ولمياء كرم، وإنتاج شركة «سينرجي».

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