بالفيديو.. عمرو دياب يقبّل دينا الشربيني على المسرح!

أثار الفنان عمرو دياب والفنانة دينا الشربيني ضجة كبيرة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بعد أن انتشر لهما مقطع من حفل زفاف شريف، نجل أمير الغناء العربي ونقيب الموسيقيين المطرب هاني شاكر.

وظهر عمرو دياب بالمقطع وهو يستقبل دينا الشربيني على المسرح خلال حفل الزفاف، وبعد ذلك احتضنها وقبّلها، وتفاجأ بعدها بتصفيق حار من الحضور، وانهالت الكثير من التعليقات على مواقع التواصل الاجتماعي، التي رفضت ما يقوم به الفنان عمرو دياب، وأكدوا أن ما يقوم به ضد عاداتنا وتقاليدنا المصرية، خاصة أن عمرو دياب ودينا الشربيني لم يعلنا زواجهما الرسمي حتى الآن، وما تردد مجرد تصريحات يطلقها البعض عنهما فقط.

وحضر حفل زفاف نجل نقيب الموسيقيين هاني شاكر، مجموعة كبيرة من نجوم الفن، من بينهم نبيلة عبيد وإلهام شاهين ونادية الجندي وليلى علوي وخالد زكي وحسين فهمي وسمير غانم ووفاء عامر والمنتج محمد فوزي وأيتن عامر وزوجها، وشريف منير وزوجته، وزينة وأشرف زكي وروجينا ورجاء الجداوي وليلى علوي وإيمي سالم وأركان فؤاد ونادية مصطفى والموسيقار هاني مهنا، وغيرهم الكثيرون من نجوم الفن.

كما حضر حفل الزفاف مجموعة كبيرة من الوزراء والمحافظين، من بينهم محافظ جنوب سيناء ومحافظ بورسعيد ووزير التعليم العالي ووزير البترول الأسبق ووزير الرياضة الأسبق، وغيرهم الكثيرون من قيادات الدولة المصرية.

يشار إلى أن عمرو دياب ودينا الشربيني قد تعرضا لانتقادات كثيرة خلال الفترة الماضية؛ بسبب المقاطع المنتشرة لهما، والتي أكد الكثيرون أنها ستؤثر على جماهيرية عمرو دياب.



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