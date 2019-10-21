شاهدوا الفنانة لبنى عبد العزيز في أحدث ظهور لها.. هكذا غيّر الزمن ملامحها

حرصت الفنانة لبنى عبدالعزيز على حضور المؤتمر الصحفي للدورة الرابعة لمهرجان الأفروصيني، والذي يهدف إلى تدعيم العلاقات الأفريقية الصينية، وحضر المؤتمر عدد كبير من القيادات المصرية والفنانين، من بينهم: رانيا فريد شوقي، فاطمة محمد علي، سامح يسري، أمير صلاح الدين، وهشام سليمان؛ رئيس شبكة قنوات «دي إم سي».

كما حضر أيضاً المؤتمر كل من المخرج أحمد عواض، رئيس هيئة قصور الثقافة، ونجوى صلاح وكيل أول وزارة الشباب ورئيس إدارة البرامج الثقافية والتطوعية، وسامية سامي وكيل أول وزارة السياحة ورئيس قطاع الأنشطة السياحية، وتشي يو وين المستشار الثقافي لجمهورية الصين.



لبنى عبد العزيز تشيد بالفنانين واهتمامهم بتطوير مهرجان التعاون الأفروصيني

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وبدأ المؤتمر بكلمة لرئيس المهرجان سهير عبدالقادر، وأشادت بحضور الفنانة لبنى عبدالعزيز ونجوم الفن، والحريصين على خروج الدورة الرابعة من المهرجان بشكل مميز، وأكدت أن هناك 28 دولة ستشارك في المهرجان، الذي سيقام خلال الشهر الحالي بمحافظة أسوان؛ تزامناً مع إعلان الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي لمحافظة أسوان عاصمة للشباب الأفريقي، وقُدِّم بالمؤتمر عددٌ من الفقرات الفنية لأطفال مستشفى 57357، كما قدمت فرقة «أولادنا» لذوي القدرات الخاصة فقرات فنية، بالمشاركة مع الفنان سامح حسين.

وسيقام هذا المهرجان تحت رعاية عدد من الوزارات المصرية، وهي: السياحة والثقافة والهجرة والتضامن والآثار والخارجية ووزارة الشباب.

ومن المقرر أن تشارك الفنانة لبنى عبدالعزيز في فعاليات المهرجان، وسيتم تكريمها خلاله.