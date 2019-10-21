محمود قابيل يكشف حقيقة زواجه من ميرفت أمين

ولم تخلُ حلقة محمود قابيل من الحديث عن الفنانة ميرفت أمين، الذي كان يربطه بها علاقة رومانسية، وقال محمود قابيل في البرنامج إن ميرفت أمين لم تكن سبباً لخلافه مع زوجها السابق الفنان حسين فهمي، وأن إعجابه بها في فترة تصويرهم فيلم «الحب تحت المطر»، عام 1975، لم يكن سبباً للخلاف بينهما.

وحرص أيضاً محمود قابيل، خلال البرنامج، على نفي شائعة زواجه من الفنانة ميرفت أمين، بعد مشاركتهما في الفيلم، وقال إنه أحب ميرفت أمين بالفعل، واعترف لها بهذا الحب، وكانت بينهما علاقة حب وإعجاب متبادل، وانتهى الأمر بينهما على ذلك.

وأوضح أن ميرفت أمين خلال هذه المرحلة كانت تعرف الفنان حسين فهمي، الذي كان متزوجاً وقتها من زوجته الأولى، وكشف قابيل عن سبب خلافه مع المخرج حسين كمال، الذي كان يتولى إخراج فيلم «الحب تحت المطر» الذي جمعه بالفنانة ميرفت أمين، وقال إن سبب خلافهما في الأيام الأخيرة من تصوير الفيلم، يعود إلى أن حسين كمال كان لا يفضل خوض تجربة فنية، أبطالها على علاقة.



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