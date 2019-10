آشلي غراهام.... من العارضات الممتلئات المميزات

مهدّت آشلي غراهام الطريق لعارضات الازياء الممتلئات في عالم الأزياء، وهي أوّل عارضة بمقاس 16 ظهرت على غلاف إصدارات مجلّة Sports Illustrated Swimsuit Issue. وقد كرّمتها أيضاً أغلفة Vogue، وHarper's Bazaar، وGlamour، وElle.

كما أنّها مصمّمة ملابس سباحة وملابس داخلية، وقد ألّفت كتابين:

A New Model: What Confidence, Beauty, and Power Really Look Like وAll the Stars Left Behind.

