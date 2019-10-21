جينفر أنيستون تتفوق على ميغان وهاري وتُحطم الرقم القياسي على "إنستغرام"!

انضم أكثر من مليون متابع على حساب النجمة الأمريكية جينفر أنيستون الرسمي في "إنستغرام"، وذلك بعد ساعات قليلة فقط من انضمامها إلى هذه الشبكة الاجتماعية .

ووفقاً لتقرير غينيس للأرقام القياسية، فقد حطمت جينفر أنيستون البالغة من العمر 50 عاماً، الرقم القياسي العالمي كون حسابها الأسرع على الإطلاق في جمع مليون متابع على موقع "إنستغرام"، في وقت لم يتجاوز 5 ساعات و16 دقيقة.

وقد تفوقت أنيستون على الأمير هاري وميغان ماركل اللذين كسرا الرقم القياسي العالمي الأسرع في كسب مليون متابع على "إنستغرام" في أبريل الماضي، حيث حقق حسابهما على الشبكة الاجتماعية مليون متابع في غضون 6 ساعات تقريباً.

وصار يُتابع أنيستون الآن، أكثر من 13 مليون متابع، وما يزال العدد يتزايد، وحققت أول صورة لها على حسابها الشخصي عبر تطبيق مشاركة الصور الأكثر شعبية في العالم، أكثر من 13 مليون إعجاب.

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