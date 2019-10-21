نسرين طافش تتحدث عن حقيقة علاقتها ب ” طارق العريان ” زوج أصالة

كتب امير فتحي في الاثنين 21 أكتوبر 2019 02:51 مساءً - خرجت الفنانة السورية ” نسرين طافش ” بتصريحات لها خلال مقابلة صحفية على هامش تواجدها بحفل تتويج ملكة جمال الكون لهذا العام لترد من خلالها على الشائعات التي انتشرت حولها خلال الفترة الأخيرة عن وجود علاقة عاطفية بينها وبين زوج الفنانة السورية ” أصالة ” المخرج المصري ” طارق العريان ” .

فقالت نسرين طافش : ” مش بس أنا كل الفنانين بيطلع عليهم إشاعات كل فترة والتانية .. والممثل الناجح اللي بيبقى مادة دسمة للصحافة دايما بيحطو إسمه في كل إشاعة جديدة بتطلع ” .

وأضافت : ” رد الفنانة أصالة كافي ووافي علشان هي نفت الموضوع .. والناس اللي بتطلع اشاعات هم فعلا ناس فاضيين وأفضل رد عليهم هو التجاهل ” .

وكانت قد قامت الفنانة أصالة نصري بنفي أن تكون الخيانة هي سبب خلافاتها مع طارق العريان مبينة أنها خلافات عادية بينها وبين زوجها .. وأن ما يروج ما هو إلا مجرد شائعات راجية من كل الأشخاص عدم الإساءة له ولها من أجل أولادهما .

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