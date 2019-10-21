ماجدة الرومي توجه كلمة للشعب اللبناني وتكشف عن رأيها بالتظاهرات

كتب امير فتحي في الاثنين 21 أكتوبر 2019 02:51 مساءً - بعد ثورة التساؤلات والانتقادات التي تعرضت لها الفنانة اللبنانية ” ماجدة الرومي ” حول عدم خروجها بإعلان تضامنها مع التظاهرات والمسيرات التي قام بها الشعب اللبناني منذ عدة أيام اعتراضا على الأحوال الإقتصادية والاوضاع التي تعيشها البلاد .
وإنها لم تكتب شئ على أيا من حساباتها الرسمية على مواقع التواصل الإجتماعي أو النزول على الأرض للمشاركة .
خرجت ماجدة الرومي منذ قليل عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الإجتماعي ” فيس بوك ” بمقطع فيديو وجهت من خلاله كلمة للشعب اللبناني .
حيث قالت في مقطع الفيديو الذي تضمن إحدى أغنياتها ” حرية قدر الأحرار ” : ” رأي الشعب من رأى الله .. واللي بيخاف الله بياخد برأي الشعب اليوم .. هاي كلمته وكلمته لازم نحترمها .. تحية لشعب لبنان بيوم الكرامة والحرية ” .
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