شاهد .. ميريام فارس تظهر برفقة ابنها وزوجها في تظاهرات لبنان

كتب امير فتحي في الاثنين 21 أكتوبر 2019 02:51 مساءً - نشرت الفنانة اللبنانية ” ميريام فارس ” مقطع فيديو عبر حسابها الشخصي على موقع الصور والفيديوهات ” إنستجرام ” برفقة زوجها وابنها خلال نزولهم للمشاركة في التظاهرات الشعبية التي تعم الشوارع اللبنانية منذ عدة أيام .
وظهرت ميريام فارس في مقطع الفيديو من داخل السيارة وابنها يجلس في الكرسي الخلفي حاملا بيده علم لبنان ويغني مع والدته النشيد الوطني اللبناني باللغة الفرنسية وينطق الكلمات خطأ وبدا في غاية الحماس وسط ضحكات والدته لتصرفه العفوي .. .
وحرصت ميريام على إخفاء وجهي زوجها وابنها خلال التصوير .
وكتبت في تعليقها على الفيديو قائلة : ” أطفالنا مستقبل لبناننا ” .
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