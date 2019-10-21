كتب امير فتحي في الاثنين 21 أكتوبر 2019 02:51 مساءً - نشرت المذيعة حليمة بولند مقطع فيديو خلال مشاركتها في حفلة النجمين أصيل هميم وحسام الرسام، ولفتت الانظار بتغيّر شكلها بشكل كامل.
وأثارت بولند الانظار بارتداء فستانها الذي سبق ان نشرت مقطع فيديو وهي تشتكي لانه تمزق قبل ساعات من الحفل، ولكن يبدو أنها عالجت الامر وارتدته بالحفل، ولكن لفتت الانظار بتغيّر كبير في شكلها الامر الذي أثار استغراب وريبة المشاهدين.
وظهرت في المقطع المتداول بتغيير كبير في شكل وجهها وبانتفاخ وجنتيها بشكل ملحوظ اضافة الى نحافة ذقنها، ما اثار الكثير من الاسئلة ما إذا كانت قد أجرت عمليات تجميلية عبر حقن البوتوكس، ام ان تغير شكلها نتيجة ضعفها الشديد.
كانت هذه تفاصيل خبر تغير جديد في وجه حليمة بولند بشكل كامل.. بوتوكس ام نحافة مفرطة؟ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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