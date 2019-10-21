فنان شهير يعترف بإقامة علاقة جنسية غير شرعية ويرفض الإعتراف بطفليه!

كتب امير فتحي في الاثنين 21 أكتوبر 2019 02:51 مساءً - رفعت سيدة دعوى قضائية على الفنان المغربي ​عادل الميلودي​، بتهمة عدم إعترافه بأبوته لطفليها غير الشرعيين، وقد قرر الميلودي أن يوضح بعض التفاصيل حول هذا الموضوع، عبر فيديو نشره في حسابه الخاص على أحد مواقع التواصل الإجتماعي.

وإعترف الميلودي بأنه أقام علاقة غير شرعية عم هذه السيدة لمدة طويلة، والتي أصبحت اليوم أم لطفلين، وتقول إنهما إبنيه وهو الأمر الذي ظل ينفيه طيلة الشهور الماضية، مبرراً الأمر بأنه غير متأكد من كونهما طفليه، وهو مستعد لإجراء تحاليل الحمض النووي لقطع الشك باليقين.