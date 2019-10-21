هل حاولت خطيبة كاظم الساهر تسميمه ومحاولة قتله؟

كتب امير فتحي في الاثنين 21 أكتوبر 2019 02:51 مساءً - في الفترة الأخيرة إنتشرت أخبار كثيرة حول وفاة الفنان العراقي ​كاظم الساهر​، ليتم نفي الموضوع عبر صفحته الرسمية على أحد مواقع التواصل الإجتماعي.

لكن ما لم يكن في الحسبان هو أن بعض الجهات إتهمت خطيبة الساهر المعروفة بسارة المغربية، بمحاولة تسميمه متعمدة الأمر لقتله.

وقد إعتبر البعض أن هذا الإتهام مؤكد بعد أن قامت بحذف صورها مع الساهر، وحذفت صوره أيضاً من حسابها الخاص على أحد مواقع التواصل الإجتماعي، لكنها إلتزمت الصمت ولم ترد على الإتهامات التي وصلتها.

وكانت الصفحة الرسمية للساهر قد نفت خبر وقاته، وكتبت: “نود أن نلفت عنايتكم الى أن كاظم الساهر بخير و الشائعات التي تداولتها بعض مواقع التواصل الإجتماعي عارية عن الصحة. نشكر إهتمامكم و محبتكم. دمتم بكل خير”.