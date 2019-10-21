شرطة بنجلاديش تطلق النيران على آلاف المحتجين على رسائل الإساءة ” للنبي والإسلام “

كتب امير فتحي في الاثنين 21 أكتوبر 2019 02:51 مساءً - شهدت بنجلاديش يوم أمس الأحد تظاهرات ضمت حوالي 20 ألف شخص في ساحة ” برهان الدين ” المخصصة للصلاة في جزيرة بهولا .

وجاء ذلك للمطالبة بإعدام شاب هندوسي متهم بالتحريض على التوتر الديني من خلال الرسائل التي قام بنشرها عبر الإنترنت وخاصة موقع التواصل الإجتماعي ” فيس بوك ” والتي تتضمن إساءة للنبي محمد عليه الصلاة والسلام .

وتعاملت قوات شرطة بنجلاديش مع المتظاهرين بإطلاق النيران عليهم والغاز المسيل للدموع مما أسفر عن مقتل ما لا يقل عن 4 أشخاص وإصابة 50 آخرين .

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وردا على ذلك ادعت السلطات الحكومية في بنجلاديش أنها فتحت النار على المتظاهرين دفاعا عن النفس بعد أن قام المتظاهرين بإلقاء الحجارة على ضباط الشرطة وتعرض العشرات منهم للإصابة .

ودعت رئيسة الوزراء ” الشيخة حسينة ” في خطاب أمام أعضاء حزبها السياسي المحتجون إلى الهدوء قائلة : ” رأينا شائعات تنتشر على فيس بوك لخلق بيئة من الفوضى .. لكن لا نعلم من هؤلاء وما نيتهم لذلك على أبنائنا التحلي بالصبر للوصول إلى هؤلاء الأشخاص الذين يبثون الرسائل لنشر الكراهية واتخاذ إجراءات ضدهم ” .