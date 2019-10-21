كروس يعود لقائمة ريال مدريد قبل الموقعة الأوروبية

شهدت قائمة ريال مدريد الإسباني لمواجهة جالاطا سراي في دوري أبطال أوروبا، عودة لاعب الوسط الألماني توني كروس، بعد تعافيه من الإصابة العضلية التي عانى منها مؤخرا.

وأصيب كروس في الفوز 4-2 على غرناطة بالجولة الثامنة من الدوري الإسباني قبل أسبوعين، ليغب عن منتخب ألمانيا في التصفيات المؤهلة لبطولة يورو 2020، وأيضا عن "الميرينجي" في الخسارة 0-1 أمام مايوركا بالجولة التاسعة من الليجا، السبت.

كذلك عاد كل من داني كارباخال وإيدين هازارد لقائمة الريال التي استدعاها المدرب زين الدين زيدان استعدادا لمواجهة جالاطا سراي، الثلاثاء المقبل، في الجولة الثانية من دور المجموعات لدوري الأبطال، والتي خرج منها كل من لوكا مودريتش وجاريث بيل للإصابة.

Advertisements

وغاب كارباخال عن مباراة مايوركا لأسباب فنية، فيما غاب هازارد بعد وصول مولوده الجديد، فجر الجمعة الماضية.

واستمر غياب كل من مودريتش وبيل للإصابة التي لحقت بهما خلال مشاركتهما مع منتخبيهما في فترة التوقف الدولي الماضية، وانضما لقائمة المصابين بجانب كل من ناتشو فرنانديز وماركو أسينسيو.

وضمت قائمة الـ21 لاعبا كلا من: تيبو كورتوا وألفونس أريولا ودييجو ألتوبي في حراسة المرمى، وكارباخال وألفارو أودريوزولا وإيدير ميليتاو وسيرخيو راموس ورافائيل فاران ومارسيلو وفيرلاند ميندي في خط الدفاع، وفي خط الوسط فيدريكو فالفيردي وكروس وكاسيميرو وجيمس رودريجيز وإيسكو وبراهيم دياز، وفي الهجوم هازارد وفينيسيوس جونيور ورودريجو جوس وكريم بنزيمة ولوكا يوفيتش.

ويعيش الفريق الملكي وضعية حرجة في دوري أبطال أوروبا، حيث يتذيل ترتيب المجموعة الأولى برصيد نقطة وحيدة من أول جولتين، متأخرا بفارق الأهداف عن جالاطا سراي (الثالث).