"HBO" تطلق أولى حلقات مسلسل الأبطال الخارقين "watchmen"

أطلقت القناة الأمريكية "HBO"، الأحد، أولى حلقات مسلسل الأبطال الخارقين الدرامي "watchmen" المكون من 9 حلقات.

وتدور أحداث المسلسل في بلدة تولسا بولاية أوكلاهوما بالولايات المتحدة، حيث تم حظر الأبطال الخارقين والمقنعين بسبب أساليبهم العنيفة، لكن بعض هؤلاء الأبطال يتجمعون لبدء ثورة بينما يحاول آخرون إيقافها والقضاء عليهم.

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وتم اقتباس المسلسل من فيلم "watchmen" من تأليف آلان مور وديف جيبونز، وإخراج زاك سنايدر.

وتجري أحداثه سنة 1985 عندما تصعدت التوترات بين الولايات المتحدة والاتحاد السوفييتي، وتبدأ قصة الفيلم بمحاولة شخص مجهول قتل أعضاء مجموعة من المراقبين الذين يتضح فيما بعد أنهم مجموعة من الأبطال الخارقين الذين أخذوا على عاتقهم تطبيق القانون ومعاقبة المجرمين دون الرجوع لسلطة القضاء ليتم بعد ذلك كشف مؤامرة تحاك في الخفاء وتحمل في طياتها مفاجآت كبيرة وشريرة.

وحقق الفيلم الذي أطلق عام 2009 في أسبوعه الأول 55 مليون دولار واستمر ليحقق ما يقارب 170 مليون دولار.