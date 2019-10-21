الكشف عن ممشى دبي ستارز بحضور نخبة من المشاهير

أطلقت إعمار رسمياً المرحلة الأولى من “دبي ستارز ” في وسط مدينة دبي، الممشى الذي يكرم أبرز الشخصيات العالمية التي تركت بصمات ذهبية على صفحات التاريخ.

وتم الكشف عن المرحلة الأولى لممشى دبي ستارز في مؤتمر صحفي، بحضور نخبة من المشاهير ومؤثري مواقع التواصل الاجتماعي من مختلف أنحاء العالم الذين استحقوا النجوم، مثل الفنان التشكيلي مطر بن لاحج، ولاعب نادي الهلال السابق ياسر القحطاني، والفنان أحمد حلمي، ونجمة أفلام بوليوود سونام كابور، والفنانة بلقيس، والمغني الباكستاني عاطف أسلم، والنجمة منى زكي، والمؤثر الاجتماعي خالد العامري.

Advertisements

وبالمناسبة قالت شيماء بن بريك، مدير عام وسط مدينة دبي: “تتميز دبي بتعدد الثقافات، ونفخر بأن نشهد إطلاق مبادرة تمس على حد سواء المقيمين والزائرين في دبي مما يعكس التجانس النموذجي للثقافات بين مختلف الشعوب”.

وأضافت شيماء: “إن دبي ستارز محاط بأبرز معالم الجذب في دبي، مثل برج خليفة ودبي مول ودبي أوبرا، مما سيعزز مكانة وسط مدينة دبي كواحدة من أكثر الوجهات استقطاباً للزوار”.

ومن المقرر أن يضم دبي ستارز 10 آلاف نجمة للمشاهير الذي أثروا الثقافات بفضل أعمالهم في مجال الموسيقى، والأفلام، والفن، والعمارة، والرياضة والأدب.