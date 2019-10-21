وفاة الفنان السعودي طلال حربي في حادث سير بجدة

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - فُجع الوسط الفني بوفاة الممثل والإعلامي السعودي، طلال الحربي، في حادث سير تعرض له بمحافظة جدة، أمس الأحد.

ونعاه نجله فادي عبر حسابه بـ"تويتر" ودعا له بالرحمة والمغفرة ودخول الجنة، وشاركه أيضًا عدد من الفنانين والإعلاميين السعوديين الذين عبروا عن حزنهم الشديد لفراقه.

وعلق مواطنه الفنان فايز المالكي، على وفاته قائلاً: "إنا لله وإنا إليه راجعون انتقل إلى رحمة الله الأخ والزميل الفنان طلال الحربي في جدة إثر حادث سير لاحول ولا قوة إلا بالله".

انا لله وانا اليه راجعون

انتقل الى رحمة الله الاخ والزميل الفنان #طلال_الحربي في جدة اثر حادث سير

لاحول ولا قوة الا بالله pic.twitter.com/TGGHj6YzOk

— فايز المالكي (@fayez_malki)

انا لله وانا اليه راجعون

انتقل الى رحمة الله الاخ والزميل الفنان #طلال_الحربي في جدة اثر حادث سير

لاحول ولا قوة الا بالله pic.twitter.com/TGGHj6YzOk Advertisements — فايز المالكي (@fayez_malki) October 21, 2019

والفنان الراحل طلال الحربي حاصل على بكالوريوس إدارة الأعمال من جامعة الملك عبدالعزيز بجدة عام 1985، وباشر عمله كمذيع في الإذاعة سنة 1991م، وقدم العديد من البرامج الإذاعية والتلفزيونية، وقد شارك في العديد من الأفلام والمسلسلات السعودية والمصرية، كان أبرزها مسلسل "العاصوف، وحارة الشيخ، وأنتِ طالق، والسلطان" وغيرها.

كما شارك الراحل في الفيلم المصري "يا عزيزي كلنا لصوص"، بطولة محمود عبد العزيز، وصلاح قابيل، وليلى علوي، من تأليف إحسان عبد القدوس ومصطفى محرم، وإخراج أحمد يحيى.

وكان الحربي يستكمل مشاهد تصوير أحد المسلسلات في العاصمة الإماراتية، أبوظبي، قبل أن يرحل عن عالمنا عن عمر ناهز الـ 63 عامًا.