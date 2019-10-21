هنادي الكندري تنجو من الموت بعد أيام من تعرض ابنها للطعن.. شاهدي!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - تعرضت الفنانة الكويتية هنادي الكندري لحادث سير مروّع في أحد شوارع بلدها، واقتصرت الخسائر على سيارتها فقط، فيما لم تُصب النجمة بأي جروح أو كسور في جسدها، بل تعرضت لصدمة وحزن شديد من هول الموقف.

ورصد مقطع فيديو اليوم الاثنين حجم الخسائر التي لحقت بسيارة الفنانة، والتي تهشم زجاجها الخلفي تمامًا، حيث علقت عليها بقولها: "قدر الله وما شاء فعل".

ونشرت هنادي بعد ذلك صورة تبين شكل السيارة بعد الحادث، وعلقت بقولها: "قل أعوذ برب الفلق.. عين ما صلت على النبي"، لتؤكد أنها قد تعرضت للحسد من دون شك وهذا سبب تهشم الزجاج بطريقة مرعبة.

Advertisements

وانهالت التعليقات على الفنانة، متمنين لها دوام الصحة والسلامة، مؤكدين بأنها خرجت سليمة ولم تُصب بأذى في جسدها، وهذا الأهم في مثل هذه المواقف، فيما طالبها البعض بأخذ قسط من الراحة داخل المنزل، وأن لا تقود السيارة في الوقت الحالي، حتى تخرج من الأزمة التي تعرضت لها.

وعبر محبو الفنانة عن تضامنهم معها خاصة وأن هذه الحادثة أتت بعد أيام قليلة من تعرض ابنها للطعن من أحد زملائه في المدرسة أمام بوابتها.

وأكدت هنادي الكندري وقتها أن إدارة المدرسة رفضت التدخل ومعاقبة المتسبب؛ لأن الحادث تم خارج أسوارها؛ ما دفعها لتقديم بلاغ ضد الطالبين المعتديين لكي تستعيد حقوق ابنها، مهاجمة نظام التعليم الحكومي الذي لا يوفر حماية للأطفال.