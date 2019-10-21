مايلي سايرس تنتقد زوجها السابق ليام هيمسورث في محادثة علنية.. شاهدي!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - نشرت مغنية البوب مايلي سايرس محادثة علنية بينها وبين حبيبها الجديد كودي سيمبسون الذي وصل لتوه لمدينة سيدني الأسترالية، وانتقدت من خلالها زوجها السابق ليام هيمسورث.

بحسب ما نشرته صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، كانت مايلي 26 عامًا، تجري محادثة علنية على إنستغرام مع حبيبها الجديد كودي سيمبسون، وهي متواجدة في منزلها وكودي في غرفة فندقه بمدينة سيدني حيث سافر هناك للعمل،

وقد توجهت بالنقد اللاذع لزوجها السابق ليام الذي انفصلت عنه بعد زواج دام نحو 8 أشهر.

قالت مايلي: "زوجي السابق وجميع علاقاتي السابقة كانوا رجالاً سيئين وجعلوني أعتقد أن جميع الرجال أشرار، وهذا ما دفعني للميل تجاه النساء في العلاقات العاطفية".

وأضافت مايلي أنها قابلت شخصًا واحدًا جيدًا وليس شريرًا مثلهم في إشارة منها لحبيبها الحالي كودي سيمبسون 22 عامًا، وقالت: "لا يجب أن نيأس في العثور على الشخص الجيد، فهناك أشخاص طيبون بالفعل يجب علينا البحث عنهم بدلًا من الاتجاه للشذوذ".

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وظهرت مغنية البوب للمرة الأولى مع كودي في الرابع من شهر أكتوبر الحالي، بعد شهرين فقط من إعلان انفصالها عن ليام في أغسطس وعلاقتها المثلية التي استمرت لفترة قصيرة مع كاتلين كارتر.

ألمحت مايلي ايضًا إلى أن كودي كان ينتقل إلى منزلها في لوس أنجلوس في وقت سابق من هذا الشهر، وذلك وضّح قولهما أنهما لم ينفصلا دقيقة واحدة منذ بدأت علاقتهما الرومانسية.

الجدير بالذكر أن ليام هيمسورث الآن بدأ علاقة جديدة مع ممثلة أسترالية وهي ماديسون براون وتبلغ من العمر 23 عامًا.