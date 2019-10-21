عروس بيروت: فارس محتار بخصوص أمير.. ونايا تتحرش بشقيق زوجها!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - يعيش فارس "ظافر العابدين" حالة من القلق والتوتر بعد اكتشاف وجود الطفل أمير من حبيبته السابقة رنا " ماري تيريز معلوف" بسبب عدم تأكده ممّا إذا كان الطفل هو ابنه ضمن أحداث مسلسل "عروس بيروت".

وفي حلقة الأمس، وبعدما قام فارس بإيصال أمير إلى المستشفى عند والدته، وقع جواز سفر أمير في يد فارس ليكتشف أن اسم الأب لطبيب كان صادفه في السابق مع رنا.

وهنا بدأ فارس بالإطمئنان والشعور بالراحة لوجود احتمالية ألّا يكون أمير ابنه، في المقابل لم تستطع الست ليلى "تقلا شمعون" الانتظار وسؤال رنا أو مواجهة فارس، لذلك قررت التصرف من جانبها، وقامت بأخذ مطرة الماء الخاصة بأمير والتي نسيها في منزلهم مع فرشاة أسنان ابنها فارس من أجل إجراء فحص الـ DNA.

من جانبها تحاول "نايا" اكتشاف حقيقة رنا وعلاقتها بفارس من أجل الإيقاع بينه وبين زوجته ثريا "كارمن بصيبص"، بسبب المشاعر التي تكنها له والتي كانت سببًا بدخولها القصر عن طريق الارتباط بشقيقه خليل "جو طراد".

وكانت بداية الحلقة الـ 36 والتي عُرضت يوم أمس قد أثارت جدلًا واسعًا بين الجمهور، عندما شاهدت ثريا، شقيق زوجها فارس نائمًا على الكنبة واتجهت إليه ثم بكت وهي تمسك بوجهه؛ ما أثار ضجة كبيرة بسبب ما تضمنه المشهد من تحرش نايا بشقيق زوجها، وتأكيدها على حبها له وهو الأمر الذي لا يتقبله المجتمع الشرقي بأي شكل من الأشكال، وتساءل الجمهور ما الذي تسعى له نايا وفي حال استطاعت الإيقاع بين فارس وثريا، وهل تتوقع أن تنفصل عن زوجها وترتبط بفارس شقيق زوجها؛ وهو الأمر الذي يعتبر صادمًا في المجتمع الشرقي وغير أخلاقي.