الشامي يعرب عن اعتزازه بصداقة أحمد فهمي

القاهرة - لايف ستايل نشر الفنان أحمد الشامي عضو فريق "واما" صورة برفقة زميله في الفريق الفنان احمد فهمي علي حسابه الشخصي عبر موقع الصور و الفيديوهات "انستغرام" على خاصية "استوري"، وعلق "الشامي" علي الصورة قائلا:" ممكن نختلف في وجهات النظر بس هتفضل أخويا".

وكان فريق واما أصدر أغنية "يلا نرقص" خامس أغنيات ألبوم "الصيف ابتدا" عنوان الألبوم الجديد لفريق واما، والذى يشهد عودتهم للساحة الفنية مرة أخرى، بعد غياب نحو 4 سنوات. ويعتبر فريق "واما"، واحدا من أبرز الفرق الغنائية، والمكون من الفنانين نادر حمدي، وأحمد فهمي، ومحمد نور، وأحمد الشامي، وكانت بداية انطلاقاتهم عام 2002 مع ألبوم "يا ليل"، وفى رصيدهم الفني 4 ألبومات بجانب عدد من الأغنيات السينجل. Advertisements قد يهمك ايضاً: فريق واما ونيكول سابا يجتمعا في حفل غنائي بمدينة المنيا فريق واما يطرح أغنيته الجديدة بعنوان "الصيف ابتدى"

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