الفنانة أمل حجازي تشارك في مظاهرات لبنان

القاهرة - لايف ستايل
وأعلن وزير الاتصالات اللبناني محمد شقير إيقاف العمل بالقرار الحكومي القاضي بفرض رسوم مالية على الاتصالات التي تتم من خلال تطبيقات المكالمات على الهواتف الذكية والتي تستخدم شبكة الإنترنت، وسحب الفكرة برمتها وإسقاطها. وجاء التراجع الحكومي عن فرض الرسوم، في ضوء التظاهرات الواسعة التي عمت كافة المناطق اللبنانية مساء اليوم، ونتج عنها أعمال تجمهر وقطع للطرق بالإطارات المشتعلة، وذلك خشية أن يكون فرض هذه الرسوم مقدمة لفرض أعباء ضريبية إضافية، تشمل البنزين وغيرها من المواد والمستلزمات.
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