محمد منير ينشر صورة جديدة له بصحبة هاني شنودة عبر حسابه الشخصي على "إنستغرام"

نشر الكينج محمد منير صورة جديدة له عبر صفحته الرسمية على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستغرام".



ظهر محمد منير خلال الصورة وهو يغني بصحبة الموسيقار الكبير هاني شنودة وعلق قائلًا "اخى وصديقى .. مشوار عمري العقل والقلب متجمعين معا .. الموسيقار الكبير هاني شنودة ".



حققت أغنية "مهموم" للكينج محمد منير، 2 مليون و900 ألف مشاهدة، لتواصل حصد النجاحات بعد طرحها في شهر أغسطس الماضي، عبر موقع الفيديوهات يوتيوب.



يذكر أن آخر أعمال محمد منير الفنية ألبوم بعنوان "وطن" والذي تم طرحه في عام 2018. قد يهمك ايضاً: كواليس استعدادات دار الأوبرا المصرية لحفل محمد منير على المسرح الكبير محمد منير يحيي حفل افتتاح مهرجان الموسيقى العربية في دورته 28

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