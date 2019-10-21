أحمد حلمي يتجه للإنتاج ويؤجل التمثيل بعد "خيال مآتة"

قرر الفنان أحمد حلمي الحصول على إجازة طويلة من المشاركة في الأعمال الفنية سواء على مستوى السينما أو الدراما، للتفرغ لمشاريعه التجارية التي أسسها قبل سنوات بين مطاعم ومشاريع أخرى.



وقالت المصادر إن حلمي اتخذ قررًا نهائيًا بالحصول على فترة راحة طويلة بعد التراجع الشديد لأعماله السينمائية في شباك التذاكر، بداية من فيلم "لف ودوران" ونهاية بفيلم "خيال مآتة"، الذي شارك به في الموسم السينمائي بعيد الأضحى.



وأضافت المصادر أنه قرر إعادة حساباته من جديد، ورفض مؤخرا عرضًا من إحدى شركات الإنتاج للتعاقد على بطولة عمل درامي يخوض به المنافسة الرمضانية لعام 2020، بالإضافة إلى عمل سينمائي أيضًا لموسم عيد الفطر المقبل على أن يخفض أجره، لكن حلمي اعتذر عن العرضين، كما اعتذر عن عرض آخر للمشاركة في موسم الرياض.



وقرر الدخول في معسكر مغلق خلال الفترة المقبلة، للبحث عن نص جيد للعودة للجمهور في 2021، كما قرر الدخول كشريك في عدد من الأعمال التى تنتجها المنصات الإلكترونية.

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