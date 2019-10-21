كريم عبدالعزيز يلتقي ماجد الكدواني بسبب "البعض لا يذهب للمأذون"

القاهرة - لايف ستايل
يصور الفنان كريم عبدالعزيز مشاهد فيلمه الجديد "البعض لا يذهب للمأذون مرتين" داخل الديكور المخصص للعمل، بالحي الشعبي في مدينة الإنتاج الإعلامي، ويجمعه المشهد بالفنان ماجد الكدواني.
تدور أحداث العمل حول مناقشة العديد من القضايا الشيقة من قبل كريم عبدالعزيز الذي يظهر بشخصية "مذيع"، وتتطور الأحداث بانفصاله عن زوجته والتي تجسدها الفنانة دينا الشربيني؛ بسبب كثرة المشاكل بينهما وشكوكها المستمرة بزوجها، كما أن الفيلم يرصد العديد من الصراعات التي تدور بين الأزواج بعد الانفصال.
ويقوم ماجد الكدواني بدور محامي وشقيق دينا الشربيني ضمن الأحداث وتتوالى الأحداث في إطار كوميدي اجتماعي، مناقشًا قضية هامة وهي الطلاق وتفادي المشاكل الزوجية.
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