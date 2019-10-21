زينة تنشر صورة لها مع "نجمة الجماهير" نادية الجندي على "إنستغرام"

القاهرة - لايف ستايل نشرت الفنانة زينة صورا جديدة لها بصحبة نجمة الجماهير نادية الجندي عبر حسابها على موقع الصور والفيديوهات "انستغرام".



وظهرت الفنانة زينة من خلال الصورة بفستان سواريه أسود، بينما ظهرت النجمة نادية بفستان مزخرف يجمع بين اللونين «الأوف وايت، الذهبي» وذلك خلال حضورهم حفل زفاف نجل الفنان هاني شاكر.



وعلقت زينة على الصور قائلة "انا ونجمة الجماهير نادية الجندى بحبها أوى" نالت إعجاب متابعيها.



وتنتظر زينة طرح أحدث أفلامها "الفلوس" في دور العرض مع تامر حسني، بعد نجاحه اللافت في فيلم "البدلة".



فيلم الفلوس يشارك في بطولته خالد الصاوي وعائشة بن أحمد ، ومحمد سلام، وعدد من ضيوف الشرف وتأليف محمد عيد المعطى وإخراج سعيد الماروق. قد يهمك ايضاً: مي حلمي تحتفل بعيد ميلاد محمد رشادعبر "إنستغرام" إيمي طلعت زكريا تودع والدها بكلمات مؤثرة عبر "إنستغرام"

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