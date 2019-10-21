عمر عبد العزيز ومنير الوسيمي يتنافسان على منصب رئيس اتحاد النقابات الفنية

أكد الفنان خالد بيومي أن باب الترشح على منصب رئيس الاتحاد العام للنقابات الفنية الثلاثة (التمثيلية والموسيقية والسينمائية) قد أغلق في تمام السادسة مساء الجمعة ولم يتقدم سوى اسمين فقط هما رئيس الاتحاد الحالي المخرج عمر عبد العزيز والموسيقار منير الوسيمي نقيب الموسيقيين الاسبق.



وقال بيومي سكرتير عام الاتحاد إن الترشح على منصب رئيس الاتحاد كان قد تحدد له ثلاثة ايام هي 16 و17 و18 الشهر الحالي على يتم قبول الطعون والتنازلات يومي 20 و21 من الشهر نفسه، وسوف تجرى الانتخابات يوم الخميس المقبل 24 أكتوبر الحالي بمقر الاتحاد.



واشار ان الجمعية العمومية للاتحاد او من لهم حق التصويت على انتخابات رئيس الاتحاد العام 39 فردا هم النقباء الثلاثة وأعضاء مجالس ادارة النقابات الفنية.

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يذكر أن اللجنة القانونية المشكلة لتلقي الترشيح مكونة من رؤساء الشئون القانونية للنقابات الثلاثة وهم عبد الستار عبد الحميد عن الاتحاد العام وسعد المتولي عن المهن الموسيقية ومحمد عبده من المهن التمثيلية وخالد فؤاد المهن السينمائية.

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