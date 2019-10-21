تعرف على موعد حفل عاصي الحلاني في مهرجان الموسيقى العربية

يحيي النجم عاصي الحلاني، الليلة الثامنة من فعاليات مهرجان الموسيقى العربية بدورتها الثامن والعشرون، بدار الأوبرا المصرية بالقاهرة. ومن المقرر أن تقام الليلة الثامنة من المهرجان، يوم الجمعة في الثامن من شهر نوفمبر المقبل، تحت قيادة الفرقة الموسيقية بقيادة حازم القصبجي. ويشارك عاصي في تلك الليلة كلا من نهاد فتحي، وأحمد عفت وكانت دار الأوبرا المصرية قد أقامت أمس المؤتمر الصحفي لمهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية للإعلان عن تفاصيل الدورة الثامنة والعشرين والمقرر أن تنطلق في الفترة من ١ حتى يوم ١٢ نوفمبر المقبل. وحضر المؤتمر كل من الدكتور مجدي صابر رئيس دار الأوبرا المصرية بجانب أعضاء اللجنة التحضيرية كل من الموسيقار حلمي بكر، الموسيقار الدكتور جمال سلامة، الشاعر جمال بخيت، الدكتورة رشا طموم رئيس اللجنة العلمية والفنانة جيهان مرسي مدير المهرجان والمؤتمر، والملحن محمد رحيم. ويفتتح الكينج محمد منير فعاليات المهرجان، بحفل غنائي يوم 1 نوفمبر على المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية، ويوم السبت 2 نوفمبر الفنان مدحت صالح، ويحيي النجم مروان خوري حفل يوم الأحد 3 نوفمبر، ويوم الإثنين 4 نوفمبر أمير الغناء العربي هاني شاكر، بينما تحيي أنغام حفل يوم الأربعاء 6 نوفمبر، والخميس 7 نوفمبر الفنان علي الحجار، والسبت 9 نوفمبر الموسيقار الكبير عمر خيرت، والأحد 10 نوفمبر النجم اللبناني وائل جسار، ويوم الإثنين 11 نوفمبر الفنانة فايا يونان، وتختتم أصالة فعاليات المهرجان النجمة السورية أصالة يوم 12 نوفمبر. وأعلنت جيهان مرسي مدير المهرجان خلال المؤتمر الصحفي الذي أقيم بدار الأوبرا المصرية تفاصيل فعاليات المهرجان حيث من المقرر أن يحيي المطرب محمد منير حفل افتتاح المهرجان وتختتم الفعاليات المطربة السورية أصالة. وقالت "مرسي" إنه من المقرر أن يشارك في المهرجان ٩٢ مطربا من بينهم المطرب عاصي الحلاني ووائل جسار، وأنغام، وسعد رمضان، وعمر خيرت، ومحمد الشرنوبي وكارمن سليمان وغيرهم.