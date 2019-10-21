"لعبت مع الأسد" لعمرو مصطفى تحقق 7 ملايين مشاهدة على يوتيوب

القاهرة - لايف ستايل
حققت أغاني ألبوم "لعبت مع الأسد" للفنان عمرو مصطفى من 7 ملايين مشاهدة على موقع يوتيوب، بعد أقل من أسبوع منذ إطلاقه.
الألبوم مكوّن من 10 أغنيات من كلمات تركي آل الشيخ، وألحان عمرو مصطفى، وإنتاج شركة فيولين.
أغاني الألبوم هي: لعبت مع الأسد، هتوحشنا، سلمى، أسمع الكلام، غدارة، أسطورة، مفيش غيري، أسيب ما أتسابش، مايهمنيش، جاحدة.
تعاون عمرو مصطفى مع موزعين عالميين لتوزيع أغنيات الألبوم وهم: A. R. Rahman، R3HAB، Emrah Karaduman، Afrojack، والموزع Boi-1da.
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