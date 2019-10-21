"ريما" تطرح أول إعلان دعائي 3D لفيلم مصري

طرحت الجهة المنتجة لفيلم "ريما"، أول بوستر مصمم له بتقنية الثري دي "3D"، وقد ظهرت بالبوستر الفنانة القديرة هالة فاخر في لقطة معبرة من الفيلم، وعندما تحرك الماوس على الصورة تتحرك الصورة بأبعادها المختلفة، بالإضافة إلى تحرك اسم الفيلم وأسماء القائمين عليه في تجربة هي الأولى من نوعها في صناعة السينما بمصر. فيلم ريما بطولة مايا نصري، محمد ثروت، والطفلة ريم عبد القادر، هالة فاخر، إيهاب فهمي، فراس سعيد، مها نصار، والسعودي عبد الحميد العوام، وضيوف الشرف: علاء مرسي وأحمد فتحي ومحمد جمعة، إنتاج شركة ميكرز للإنتاج الفني للمنتج عمرو طنطاوي، تأليف أحمد أنور ومن إخراج معتز حسام.

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