تدريبات قاسية لأحمد الفيشاوي بسبب "أشباح أوروبا"‏

يواصل الفنان أحمد الفيشاوي نشر صوره وفيديوهاته ومشاركتها مع الجمهور عبر حساباته الشخصية على مواقع التواصل ‏الاجتماعي.‏ نشر أحمد الفيشاوي، عبر حسابه الخاص على انستغرام ، مقطع فيديو، من صالة الجيم، خلال تمرينه استعدادًا لخوض بطولة ‏فيلم "أشباح أوروبا"، وعلق عليها قائلًا: "تدريبات من كواليس فيلم أشباح أوروبا".‏ يشارك الفيشاوي في بطولة فيلم "أشباح أوروبا" مع الفنانة هيفاء وهبي، والفيلم قصة كريم فاروق وسيناريو وحوار أمين جمال ‏ومحمد أبو السعد وشريف يسرى، وإخراج محمد حماقي في أولى تجاربه الإخراجية بعدما عمل مساعداً للمخرج معتز التونى وأيضا ‏المخرج محمد ياسين‎.‎ ومن المقرر تصوير الفيلم بين القاهرة وأكثر من دولة أوروبية جارى الاستقرار عليها، والفيلم من إنتاج شركة‎ Snaper ‎التى ‏أسسها محمد وزيري مؤخرا لإنتاج عدد من الأفلام خلال الفترة المقبلة، وبدأت الفنانة هيفاء وهبي التحضير للفيلم‎.‎ كما شاركت الفنانة اللبنانية جمهورها بفيديو نشرته عبر خاصية القصص القصيرة في حسابها على‎ Instagram ‎ظهرت فيه ‏مع أبطال العمل أحمد الفيشاوي وأحمد داود والمخرج محمد حماقي‎

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