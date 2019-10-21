القاهرة - لايف ستايل
يواصل الفنان أحمد الفيشاوي نشر صوره وفيديوهاته ومشاركتها مع الجمهور عبر حساباته الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي. نشر أحمد الفيشاوي، عبر حسابه الخاص على انستغرام ، مقطع فيديو، من صالة الجيم، خلال تمرينه استعدادًا لخوض بطولة فيلم "أشباح أوروبا"، وعلق عليها قائلًا: "تدريبات من كواليس فيلم أشباح أوروبا". يشارك الفيشاوي في بطولة فيلم "أشباح أوروبا" مع الفنانة هيفاء وهبي، والفيلم قصة كريم فاروق وسيناريو وحوار أمين جمال ومحمد أبو السعد وشريف يسرى، وإخراج محمد حماقي في أولى تجاربه الإخراجية بعدما عمل مساعداً للمخرج معتز التونى وأيضا المخرج محمد ياسين. ومن المقرر تصوير الفيلم بين القاهرة وأكثر من دولة أوروبية جارى الاستقرار عليها، والفيلم من إنتاج شركة Snaper التى أسسها محمد وزيري مؤخرا لإنتاج عدد من الأفلام خلال الفترة المقبلة، وبدأت الفنانة هيفاء وهبي التحضير للفيلم. كما شاركت الفنانة اللبنانية جمهورها بفيديو نشرته عبر خاصية القصص القصيرة في حسابها على Instagram ظهرت فيه مع أبطال العمل أحمد الفيشاوي وأحمد داود والمخرج محمد حماقي
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كانت هذه تفاصيل خبر تدريبات قاسية لأحمد الفيشاوي بسبب "أشباح أوروبا" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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