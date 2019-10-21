نجاة أسرة الفنان السوري قيس الشيخ نجيب من حرائق لبنان

نجت أسرة الفنان السوري قيس الشيخ نجيب من الحرائق التي اندلعت في لبنان قبل يومين. كشف الممثل السوري خلال لقاء مع برنامج Et بالعربي، أن منزله حيث يسكن مع زوجته وابنه قريب من المناطق الجبلية التي نشبت بها الحرائق، لكن الأمر مر بسلام. وعبر قيس عن حزنه الكبير لما حدث في لبنان وسوريا من حرائق متمنيا السلام والخير لكل البلدان العربية. واندلعت حرائق بمناطق عدة في لبنان لا سيما الجبلية منها، بسبب موجة الحر التي ضربت البلاد، تم السيطرة عليها. تفاعل عدد كبير من نجوم الفن مع الأحداث، وأعربوا عن حزنهم الشديد بسبب الحرائق، مهاجمين المسئولين وموجهين لهم رسائل شديدة اللهجة لعدم تدخلهم سريعا.

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