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شكرا لقرائتكم خبر عن عبد الباسط حمودة يسجل أغنية جديدة بعنوان "يومك بيضحك"..صور والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انتهى المطرب الشعبي عبد الباسط حمودة من تسجيل أغنية سينجل جديدة بعنوان "يومك بيضحك" يتعاون فيها مع الملحن شريف حمدان، والأغنية من كلمات عماد عبيد، وتوزيع الموسيقي طه الحكيم، ومن المقرر طرحها في الأيام المقبلة على يوتيوب والإذاعات المختلفة.
عبد الباسط حمودة وشريف حمدان
أغنية "يومك بيضحك" ليست الأولى التى يتعاون فيها عبد الباسط حمودة مع الملحن شريف حمدان، حيث قدما سوياً عدداً من الأغاني منها "عم الناس"، "احساس صعب" ،"الله يرحمك يا رجولة"،"حسب الظروف"..وغيرها.
شريف حمدان وعبد الباسط حمودة
وأحيا حمودة حفل غنائى الأسبوع الماضىى في أحد أماكن وسط البلد، وقدم من خلاله مجموعة من أغانيه المميزة، التى كون من خلالها جمهورا كبيرا منها أغنية "أنا مش عارفنى" و"ادينى قلبك"و"عم الناس"، و"يا صيف يا صيف"، وغيرها.
عبد الباسط حمودة.
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