شكرا لقرائتكم خبر عن سعد لمجرد يطرح أغنيته الجديدة " سلام " من التراث الأمازيغى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طرح المطرب المغربى، سعد لمجرد، أمس الأحد، فيديو كليب أغنيته الجديدة " سلام"، عبر قناته الرسمية على اليوتيوب، والعمل مستوحى من التراث الأمازيغي المغربى، واستطاع الكليب تحقيق أكثرمن 2 مليون مشاهدة في أقل من 24 ساعة على طرحه، وتصدر تريند رقم 2 على اليوتيوب.

وكان سعد لمجرد، قد طرح حدث أغانيه بعنوان "يخليك للى"، الشهر الماضى، عبر قناته الرسمية على موقع الفيديوهات الشهير "يوتوب"، من كلمات وألحان وتوزيع جلال الحمداوى، والذى تعاون مع لمجرد فى أغلب أغانيه التى قدمها منذ أن ظهرعلى الساحة الغنائية.