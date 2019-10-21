شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد رد فعل أحمد حلمى بعد حصوله على نجمة بممر المشاهير فى دبي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عبر النجم أحمد حلمى عن سعادته بوضع اسمه فى ممر المشاهير فى دبى، كأول فنان عربى يحصل على نجمة بالممر، إضافة إلى زوجته النجمة منى زكي.

احمد حلمى ونشر حلمى فيديو عبر خاصية ستوري على حسابه بموقع "أنستجرام"، توضح سعادته خلال رؤيته وضع أسمه فى ممر المشاهير، على غرار الممر الموجود فى هوليوود. كما نشرت صفحة "دبى ستارز" فيديو لتهنئة حلمى باختياره، قائلة :" تهانينا للممثل المصري الذي أضحك الملايين، أحمد حلمي، أنت نجم #دبي_ستار.". Advertisements وقال حلمى خلال المؤتمر الصحفى بعد تسلمه نجمته بممر المشاهير : “الفن مسؤولية كبيرة جداً جداً، طريق حقيقي عند البداية، وعندما تكون قادراً على هذه المسؤولية، تصبح النتيجة بالنهاية مشرفة مثلما تشرفت أنا اليوم بوجودي معكم".

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