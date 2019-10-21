شكرا لقرائتكم خبر عن محمد صبحى يقدم مسرحيتين بعنوان "النحلة والدبور" و"عيلة اتعملها بلوك" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يجري الفنان محمد صبحي بروفات مكثفة على مسرحيتين كوميديتين يقدمهما قريبا على مسرحه بمدينة سما سنبل، ويحمل النص الأول عنوان "النحلة والدبور" من تأليف أيمن فتيحة وبطولة سماح السعيد وعبدالرحيم حسن وحازم القاضى وعبير فاروق وميرنا زكري. أما النص الآخر فهو "عيلة اتعملها بلوك" تأليف مصطفى شهيب وبطولة عبد الرحيم حسن وندي ماهر وميرنا زكري وحازم القاضي ومصطفى يوسف وعمار شماع وآخرين من أعضاء فرقة محمد صبحي المسرحية .

مسرحيتان جديدتان للنجم محمد صبحي يذكر أن النجم محمد صبحى سيحتفل قريبا باليوبيل الذهبى لإنشاء فرقته المسرحية "استوديو الممثل"، فقد مرت 50 عامًا على بداية أولى عروضها عام 1969، وسيكرم خلال تلك الاحتفالية كل الذين خرجوا من مدرسة محمد صبحى المسرحية، فى كل عناصر العمل المسرحى، من ممثلين ومؤلفين ومصممى ديكور وملابس وإضاءة واستعراضات، سواء من هم على قيد الحياة أو من الذين رحلوا، تحت عنوان "محمد صبحى.. 50 سنة مسرح". Advertisements ويتخلل الاحتفالية لقطات من المسرحيات التى قدمت خلال مشوار الفرقة والتى وصلت لـ 28 مسرحية شارك فيها كبار النجوم الراحلين أمثال محمود المليجى وتوفيق الدقن وجميل راتب وسعاد نصر ومحمود القلعاوى وشعبان حسين وخليل مرسى وممدوح وافى وغيرهم.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر محمد صبحى يقدم مسرحيتين بعنوان "النحلة والدبور" و"عيلة اتعملها بلوك" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.