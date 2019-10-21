محمد محمود عبدالعزيز يتسلم درع تكريم والده في ملتقى القاهرة الدولي للمسرح الجامعي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

أطلق مهرجان وملتقى القاهرة الدولي للمسرح الجامعي، اسم الفنان الكبير محمود عبدالعزيز، على دورته الثانية، والتي تنطلق في الفترة من 20 حتى 26 أكتوبر.

ونشر الفنان محمد عبدالعزيز، نجل النجم الراحل، مجموعة صور أثناء تسلمه درع "تكريم" والده، عبر حسابه الرسمي بموقع إنستجرام، وعلق: "شكرا لمهرجان وملتقى القاهرة الدولي للمسرح الجامعي، أشكركم على إطلاق اسم والدي على الدورة الثانية من المهرجان لتكون دورة محمود عبدالعزيز".

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وتابع: "شكرا لصديقي المحترم الفنان نضال الشافعي، على وجوده معي اليوم، وتقديمه لي لاستلام تكريم والدي، شكراً الأستاذ الدكتور هشام محمود الأمين العام للمجلس الأعلى للثقافة، وشكرا للدكتور أشرف زكي، والأستاذ عمرو قابيل رئيس الملتقى".

وأضاف: "شكرا لكل القائمين على المهرجان وأتمنى لكم جميعا كل التوفيق والنجاح إن شاء الله".

يذكر أن الملتقى يقام في الفترة من 20 إلى 26 أكتوبر، بالجامعة الأمريكية بالقاهرة، بمشاركة 14 دولة عربية وأجنبية، واختيرت المملكة العربية السعودية كضيف شرف الملتقى.