نادين نجيم: أسمع "الله أكبر" من خشوع الكنائس وصوت يسوع من الجوامع

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:
تشارك الفنانة نادين نسيب نجيم في المظاهرات التي خرجت في شوارع لبنان احتجاجًا على الأوضاع الاقتصادية التي يعيشها الشعب اللبناني.
ونشرت عبر حسابها الرسمي على موقع "تويتر"، فيديو ظهرت خلاله وسط حشود المتظاهرين، معلقة "ما تسألني شو ديني.. أنا بصلي أبانا والسلام وبصلي للعذراء فيقبل وجهي يسوع.. أسمع صوت الله أكبر من خشوع الكنائس وأسمع صوت يسوع من قبة الجوامع".
وتابعت: "ما تسألني أنا من وين.. أنا من بلد كل الأديان.. أنا من لبنان وبدي عيش بأمان"، وأعادت نشر "هاشتاج": "كلكن يعني كلكن".
يُذكر أن آلاف الأشخاص في بيروت يتظاهرون احتجاجًا على إدارة الحكومة اللبنانية للأزمة الاقتصادية، في واحدة من أكبر الاحتجاجات التي يشهدها لبنان منذ سنوات.
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