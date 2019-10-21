إطلاق البوستر الرسمي لفيلم "الحد الساعة خمسة" إخراج شريف البنداري

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

ينافس الفيلم القصير "الحد الساعة خمسة" للمخرج شريف البنداري في مسابقة الأفلام القصيرة بالدورة الـ41 من مهرجان مونبلييه لسينما البحر المتوسط، في الفترة من 18 إلى 26 أكتوبر.

ويمزج الفيلم في سرده بين الروائي والتسجيلي، إذ تدور أحداثه حول هديل فتاة ثلاثينية تعيش في القاهرة، في لحظة فارقة من حياتها التي تود تغييرها تقرر الذهاب لعمل تجربة أداء في أحد أفلام المخرج المصري الكبير خيري بشارة، يضعها خيري في لحظة اختيار تزيد من حيرتها.

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ويقوم ببطولة الفيلم هديل حسن، المخرج خيري بشارة، المخرجة آيتن أمين، وصدقي صخر، ويعتبر الفيلم هو شراكة إنتاجية بين شركات ريد ستار وS Productions و Africa film، الفيلم سيناريو وإخراج شريف البنداري.

شريف البنداري هو مخرج مصري تخرّج من المعهد العالي للسينما عام 2007، أخرج عددًا من الأفلام القصيرة مثل "صباح الفل" للفنانة هند صبري، "ساعة عصاري" عن قصة الأديب الراحل إبراهيم أصلان، وبفيلمه القصير "حظر تجول" شارك ضمن الفيلم الروائي الطويل الجماعي 18 يوم والذي تم عرضه في مهرجان كان السينمائي، فاز بجائزة روبرت بوس في مهرجان برلين السينمائي الدولي لدعم فيلمه الروائي القصير "حار جاف صيفًا"، والذي شارك في العديد من المهرجانات السينمائية.

في عام 2017 أطلق فيلمه الروائي الطويل الأول "علي معزة وإبراهيم"، كما قام بإخراج الجزء الثاني من المسلسل التاريخي الضخم "الجماعة" مع الكاتب وحيد حامد، شارك كعضو لجنة تحكيم في العديد من المهرجانات السينمائية مثل القاهرة والجونة والقومي للسينما المصرية، كما قام بتأسيس شركة "أفريكا فيلمز" والتي تعمل على إنتاج أفلام قصيرة وطويلة لمخرجين في عملهم الأول أو الثاني ويعمل الآن علي إنجاز فيلمه الطويل الثاني "إسبراي".