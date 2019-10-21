أمل حجازي عن تطور أحداث لبنان: "بلشت الإشاعات"

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:
غردت الفنانة اللبنانة أمل حجازي، من جديد عن تطورات الأحداث في بلدها لبنان، والتي اندلعت فيها قبل أيام مظاهرات احتجاجية على الأوضاع الاقتصادية.
وكتبت أمل عبر حسابها على موقع "تويتر": "بلشت الإشاعات انه في أيادي خارجية بالمظاهرة لتخريب البلد، اليوم سمعتها كتير".
وتابعت "الهدف من هالإشاعات ما نعود ننزل عالمظاهرة مش عارفين انو الناس صاروا واعيين ما عاد ينضحك علينا، اجا وقت نحاسب.. لبنان ينتفض".
يُذكر أن آلاف الأشخاص في بيروت يتظاهرون احتجاجًا على إدارة الحكومة اللبنانية للأزمة الاقتصادية، في واحدة من أكبر الاحتجاجات التي يشهدها لبنان منذ سنوات.
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