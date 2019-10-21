بالصور| تكريم لبلبة في ندوة قصر السينما

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365:

تصوير- محمود عبدالناصر:

كرم الفنان تامر عبدالمنعم، مدير قصر السينما بجاردن سيتي، الفنانة لبلبة على مشوارها السينمائي الزاخر بالأعمال المتميزة في "نجم وندوة"، وشكرها على حضورها ثم أعقب التكريم عرض فيلمها "جنة الشياطين" للمخرج الراحل أسامة فوزي.

وقالت لبلبة عقب تكريمها: أعتز بهذا التكريم لأنه عن مسيرتي السينمائية فقد وهبت حياتي للفن وسأهب الباقي من حياتي للفن أيضًا.

Advertisements

وطلب عبدالمنعم من لبلبة أن تغني أول أغنية قامت بغنائها في بداية مسيرتها الفنية، فغنت أغنية نادرة ثم طلب منها غناء أخر أغنية قامت بغنائها في السينما فغنت أغنية "أنا بالعربي بحبك" التي غنتها في فيلم "الشيطانة التي أحبتني" أمام النجم محمد صبحي ونالت عقب انتهائها مع الغناء تصفيق حاد من الحضور

الفنانة لبلبة بدأت مسيرتها الفنية طفلة في السادسة من عمرها، وكانت تقوم بتقليد بعض الممثلين ثم جسدت الأدوار الاستعراضية وعملت بعدها في الأدوار الكوميدية مع الفنان عادل إمام حتى أعاد المخرج عاطف الطيب اكتشافها من جديد في فيلمي "ضد الحكومة" و"ليلة ساخنة".

لبلبة تحدثت خلال الندوة عن مسيرتها وبداية عملها مع المخرج حسن الصيفي، وحكت كواليس أحد المشاهد قائلة: المخرج حسن الصيفي جعلني أحب الفن وكل مخرج عملت معه تعلمت منه واستفدت من تجربتي معه.