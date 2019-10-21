كارول سماحة تحتفي بالمظاهرات في لبنان

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي: نشرت الفنانة اللبنانية كارول سماحة، عبر صفحتها الرسمية بموقع إنستجرام، صور من شوارع العاصمة اللبنانية بيروت، والتي يظهر فيها المتظاهرين. وعلقت: "ما أروعكم يا شعب بلادي، لبنان ينتفض". يُذكر أن آلاف الأشخاص في بيروت يتظاهرون احتجاجًا على إدارة الحكومة اللبنانية للأزمة الاقتصادية، في واحدة من أكبر الاحتجاجات التي يشهدها لبنان منذ سنوات.

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